Incontro segreto Gattuso-Osimhen: è stato l'attaccante a voler conoscere Ringhio

"Durante il lockdown, Rino si è mosso in prima persona per l'attaccante del Lille, chiamandolo almeno tre volte ma senza voler mai dare l'impressione di non avere alternative". L'edizione odierna de 'Il Mattino' parla del ruolo svolto dal tecnico nell'alimentare la trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro, con il quotidiano che svela dell'incontro avuto tra l'attaccante e Gattuso nella serata di ieri.

"Ed è per questo che ieri il tecnico del Napoli ha chiamato il suo pupillo per dargli il benvenuto. E per invitarlo da lui. E ieri sera, dunque, accompagnato da Czajza, Rino ha incontrato l'attaccante che sogna possa arrivare nel Napoli questa estate. Sono rimasti assieme per circa due ore, anche in questo caso lontano da occhi indiscreti. Ed è stato Osimhen a voler l'incontro napoletano, proprio perché ritiene a 22 anni di trovarsi davanti a una scelta fondamentale per il suo futuro. E vuole capire nelle mani di chi si affida. È affascinato da Gattuso e lo ha voluto conoscere" si legge.