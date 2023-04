Incredibile durante Juve-Inter: un dirigente ha cercato contatto fisico con l'arbitro Massa

Come spiega accuratamente La Stampa, i tre ispettori della Procura Federale presenti allo Stadium hanno riempito ben 4 pagine di allegati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano a far discutere i fatti di Juventus-Inter di Coppa Italia. Come spiega accuratamente La Stampa, i tre ispettori della Procura Federale presenti allo Stadium hanno riempito ben 4 pagine di allegati per ciò che è successo dall’ottantesimo minuto in poi. In particolare, il quotidiano rivela un dettaglio in merito a un dirigente dell’Inter citando ciò che è stato annotato nel referto degli ispettori.