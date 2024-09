Incredibile Lukaku: dopo il Parma si allenato al Maradona fino a mezzanotte

Romelu Lukaku corre e suda senza sosta per ripagare la fiducia di Antonio Conte, entrare nel cuore die tifosi del Napoli e dimostrare che è tutt'altro che sul viale del tramonto. Come sottolinea Il Mattino, sabato scorso dopo il gol al Parma si è allenato sul prato del Maradona fino a quasi mezzanotte. Inoltre, i preparatori atletici hanno fatto fatica a non aprirgli le porte di Castel Volturno già domenica.

Big Rom non vuole perdere tempo, non vuole che Conte gli chieda ancora: "Quanti minuti hai?". Ha saltato il ritiro estivo e vuole che il suo volo riparta da qui, perché il miglior Lukaku non esiste senza Conte. È la terza estate di seguito che viene trattato come un esubero, ma almeno stavolta ha puntato i piedi e ha detto un bel po’ di "no, grazie" (per esempio alla corte dell'Aston Villa).