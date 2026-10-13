Infortuni Favasuli e Vergara: la novità sui tempi di recupero

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Napoli, gli infortunati Favasuli e Vergara saranno tra gli ultimi a rientrare

Si fa il punto sull’infermeria del Napoli, anticipando gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Procede la riabilitazione di Antonio Vergara, centrocampista, il cui ritorno a disposizione è previsto per la fine del mese. Una tempistica leggermente più ottimistica rispetto a quelle emerse nei giorni scorsi, quando si parlava di almeno quattro settimane di stop e dell’obiettivo di rientrare per la sfida con la Lazio dell’8 novembre. Per Allegri sarebbe un recupero prezioso, in un reparto che ha pagato più degli altri l’emergenza. Lo riporta Il Mattino.

Favasuli dopo la sosta, Giovane in lista UEFA

Più lungo il percorso di Costantino Favasuli, che si prevede di rivedere soltanto dopo la sosta per le nazionali. Il suo infortunio, tuttavia, ha comunque prodotto un effetto positivo: ha permesso una modifica nella lista UEFA, con l’inserimento di Giovane, finalmente recuperato e in buona forma. Il brasiliano, dopo l’ingresso con assist contro il Frosinone, potrà così essere a disposizione di Allegri anche per la Champions League, a partire dalla sfida con il Villarreal. Un’opportunità in più per il tecnico, che si trova a gestire un calendario senza tregua e può contare su una rosa progressivamente più ampia.