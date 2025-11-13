Infortuni Spinazzola e Gilmour: c'è la notizia da Castel Volturno

vedi letture

In casa Napoli restano da valutare verso la prossima partita le condizioni di Gilmour e Spinazzola. Entrambi fuori per problemi agli adduttori accusati durante e dopo la sfida con il Como, ai box contro Eintracht e Bologna e costretti a rinunciare alla convocazione di Scozia e Italia. Troppo presto per dire cosa accadrà dopo la sosta, quando il Napoli affronterà l’Atalanta al Maradona, ma dire che entrambi restano in dubbio è di certo la posizione più aderente alla realtà. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.