Infortunio Badiashile, problema già avuto 8 volte in carriera

Badiashile ko, stesso infortunio di Monaco e Chelsea: lesione al retto femorale destro, sette episodi simili in otto anni

Infortunio Badiashile, arrivano le ultime sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il difensore francese è andato ko nel corso dell’ultima partita contro la Roma, rimediando una lesione distrattiva di medio grado al retto femorale destro. Un problema che lo costringe a uno stop di quattro-sei settimane e che pesa sul reparto arretrato di Allegri, già privo di Buongiorno e di Spinazzola, proprio quando il giocatore si era conquistato la fiducia del tecnico con prestazioni convincenti.

Lo stesso problema già avuto a Monaco e Chelsea

Il Mattino fa notare come si tratti dello stesso infortunio alla coscia destra che lo aveva già tenuto fermo negli anni passati, prima al Monaco e poi al Chelsea. I problemi fisici accusati da Badiashile nel corso della carriera sono del resto ben noti: al Chelsea saltò dieci partite per lo stesso infortunio, al Monaco ne saltò nove, per un totale di sette episodi simili in otto anni di carriera. Un dato che alimenta qualche timore sulla sua tenuta atletica e che racconta come il difensore sia stato spesso costretto a fermarsi, nonostante un talento fuori dal comune.

Napoli senza Badiashile: le alternative in difesa

Per il Napoli si apre ora la gestione di un’assenza che coinvolge diverse partite, tra Monza, Juventus, Porto e Lazio. Allegri potrà contare su Rrahmani, rientrato dopo l’influenza, su Rafa Marín e su Marianucci, che potrebbe debuttare da titolare proprio a Monza. Nel frattempo, lo staff medico seguirà con attenzione il percorso di recupero del francese, per evitare ricadute e riaverlo al meglio nella parte finale del tour de force.