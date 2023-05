Infortunio Bennacer, Milan riflette su Kamada: il Napoli resta in corsa

Sul giapponese sarebbero in corso delle riflessioni ma va registrata anche la concorrenza del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è pronto a buttarsi nel mercato. In attesa di conoscere quale sarà il piazzamento finale, la società ha già iniziato a guardarsi intorno per rinforzare la squadra. A centrocampo servirà un sostituto per Bennacer, operatosi e costretto a rimanere ai box per circa sei mesi.

Fra i profili graditi, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte. Sul giapponese sarebbero in corso delle riflessioni ma va registrata anche la concorrenza del Napoli.