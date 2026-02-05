Infortunio De Bruyne, il ritorno si avvicina: la data del possibile rientro

Oggi alle 09:50
di Fabio Tarantino

Si avvicina il rientro di Kevin De Bruyne, per cui comunque ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo in campo. Ma il peggio sembra ormai alle spalle. Kdb d'altronde è fermo dal 25 ottobre. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"De Bruyne potrebbe anche lui rimettersi a disposizione di Conte alla fine di marzo, dopo essere sparito dai radar il 25 ottobre per una gravissima lesione muscolare. A Castel Volturno lo aspettavano già a metà gennaio, poi il rientro alla base del campione è slittato". Per la fine del mese di marzo 2026 sarà dunque possibile rivedere Re Kev in campo". 