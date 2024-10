Infortunio Lobotka, Il Mattino: se c'è lesione al muscolo può star fuori anche un mese e mezzo

Stanislav Lobotka e l'attesa per gli esami che quantificheranno l'infortunio subito con la maglia della Nazionale Slovacca

Stanislav Lobotka e l'attesa per gli esami che quantificheranno l'infortunio subito con la maglia della Nazionale Slovacca. In un primo momento si era pensato che gli esami potessero essere svolti già ieri, per capire l'entità del suo infortunio, ma col passare delle ore si è capito che lo slovacco si sottoporrà agli accertamenti nella giornata di oggi. Sulla questione scrive così l'edizione odierna de Il Mattino.

"In caso di una contrattura i tempi di recupero vanno dai 7 ai 10 giorni. Nella malaugurata ipotesi sia riscontrata una lesione al muscolo i tempi si allungherebbero, passando dalle due settimane al mese e mezzo di stop (a seconda del gradi della lesione). In ogni caso la sua presenza contro l'Empoli è da escludere" spiega il quotidiano.