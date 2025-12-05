Infortunio Lobotka: si è fatto male durante il torello, il retroscena

vedi letture

"Lobo s’è infortunato nel riscaldamento, durante il torello, e dovrà stare fermo per due settimane". Questo il retroscena relativo al problema fisico accusato dal centrocampista di Conte che ora sarà costretto a saltare la Juve e il Benfica, così come l'Udinese. Per lui rientro possibile il 18 in Supercoppa a Riyad contro il Milan. Una vera e propria tegola, un'altra, per l'allenatore del Napoli.

Nuovo infortunio per il Napoli. Ancora uno stop ed ancora a centrocampo. Questo il comunicato ufficiale del club dopo la gara col Cagliari: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".