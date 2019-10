Infortunio Lozano, ricostruzione della Gazzetta: "Caccia all'uomo, dolore lancinante per i troppi falli..."

Una vera e propria caccia all'uomo quella subita da Hirving Lozano in Nazionale contro il Panama. Racconta nel dettaglio cos'è accaduto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dopo l’ennesima entrata dura, Lozano è rimasto a terra dolorante, in un primo momento s’è pensato che fosse interessata la caviglia ma il giocatore s’è rialzato e ha provato a restare in campo: ha dovuto arrendersi, però, dopo qualche minuto per il dolore lancinante che l’ha costretto a uscire dal campo in barella. Per tutto il primo tempo c’è stata una vera e propria caccia all’uomo, soprattutto a Lozano. I suoi dribbling, hanno mandato in confusione i difensori avversari tanto che per fermarlo non si sono risparmiati commettendo falli ai limiti del regolamento".