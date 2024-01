Infortunio Meret, filtra preoccupazione: per il Torino si scalda la riserva

Alex Meret si è fermato durante Napoli-Monza a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret si è fermato durante Napoli-Monza a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L'estremo difensore friulano è da considerare in dubbio per il Torino e non solo, visto che lo stop potrebbe attestarsi sulle due settimane, anche se siamo solo nel campo delle ipotesi per il momento.

Gli esami strumentali faranno chiarezza ma, come riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, c’è questa preoccupazione. Pierluigi Gollini, il suo vice, era indisponibile contro il Monza per un problema alla caviglia sinistra ma dovrebbe essere disponibile per la sfida di Torino.