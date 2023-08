Infortunio Osimhen, non si registra preoccupazione: le ultime

Amir Rrahmani e Victor Osimhen recupereranno per il debutto in campionato. Anzi, il primo sta già bene, il secondo quasi. A scriverlo è La Repubblica

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani e Victor Osimhen recupereranno per il debutto in campionato. Anzi, il primo sta già bene, il secondo quasi. A scriverlo è La Repubblica: "La squadra, intanto, continua ad allenarsi allo stadio Patini: Rrahmani è tornato in campo e la botta di martedì è stata soltanto uno spavento. Terapie per Osimhen, ma la distorsione alla caviglia non dovrebbe essere preoccupante".