Inglese tra le alternative per l'attacco della Fiorentina: sfida a Parma e Atalanta

L'incontro tra i rappresentanti di Patrick Cutrone e il Milan ha sancito la possibilità che il centravanti possa lasciare i rossoneri. Secondo quanto riporta La Nazione, il Torino, pronto a sborsare i 25 milioni chiesti dal Diavolo, pare essere in vantaggio, ma la Fiorentina sarebbe intenzionata a riguadagnare il terreno perduto. L'argomento che potrebbe convincere il giocatore è Vincenzo Montella: infatti fu il tecnico campano a lanciare Cutrone in prima squadra ai tempi del Milan. Però la volontà di quest'ultimo, impegnato con l'Italia Under 21, è ancora tutta da scoprire. Il suo contratto, inoltre, scadrà nel 2023, mettendolo pertanto nella condizione di poter eventualmente scegliere il proprio destino.



PISTA INGLESE - Resta viva anche la pista Roberto Inglese. Il Napoli non scende sotto la richiesta dei 20 milioni ma la Fiorentina attende senza fretta, sapendo che quello di quest'anno sarà un mercato lungo e servirà tanta pazienza. Per il calciatore classe '91 ci sarebbe, inoltre, da battere la concorrenza di Parma e Atalanta.