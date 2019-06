Inglese-Verdi, si fa avanti l'Atalanta: potrebbero finire alla corte di Gasperini

L'Atalanta sulle tracce di Simone Verdi e Roberto Inglese. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, che apre all'interesse del club orobico per i due calciatori del Napoli, in lizza per completare il reparto avanzato di Gasperini: "All’appello mancano ancora due nomi: il primo sarà a tutti gli effetti un titolare, da Leonardo Pavoletti, che continua a essere inseguito nonostante la resistenza del Cagliari, ai partenopei Roberto Inglese e Simone Verdi, senza dimenticare il giovane Victor Osimhen per il quale però lo Charleroi, titolare del cartellino, avanza pretese piuttosto elevate (15 milioni)".