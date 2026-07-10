Inizia l'era Allegri: lunedì a Napoli e subito al lavoro. Novità sui convocati per Dimaro

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Il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente la nuova stagione con l’arrivo di Massimiliano Allegri, atteso lunedì in città come riferito dal Cds oggi in edicola. Nel corso della giornata il tecnico si recherà anche al centro sportivo di Castel Volturno, dove è in programma una prima riunione operativa con lo staff e la dirigenza per definire gli ultimi dettagli dell’avvio della preparazione estiva. L’inizio delle attività è fissato per i primi giorni della prossima settimana, quando i calciatori si sottoporranno a tre giornate dedicate alle visite mediche e ai test atletici. Sarà il primo momento di confronto tra il nuovo allenatore e il gruppo, in vista di una stagione che il club vuole affrontare con ambizioni elevate sia in Italia sia in Europa.

Verso il ritiro di Dimaro: Allegri sta per arrivare

Conclusa la fase preliminare, venerdì mattina la squadra partirà per Dimaro Folgarida, sede del tradizionale ritiro estivo che accompagnerà gli azzurri fino al 27 luglio. In Trentino il Napoli inizierà il lavoro sul campo e disputerà anche le prime due amichevoli della stagione allo stadio Comunale di Carciato: la prima il 22 luglio contro l’Arezzo, la seconda il 26 luglio contro la Carrarese. L’organico che raggiungerà il ritiro dovrebbe essere composto da un gruppo compreso tra i 30 e i 35 calciatori, anche se il numero definitivo potrebbe cambiare in base agli sviluppi del mercato.