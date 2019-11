Insigne bocciato dai quotidiani: "Mezzora buona, poi si blocca e crolla sotto i fischi"

"Gli riesce solo mettere un pallone pericoloso in area. Crolla sotto i fischi", scrive di Lorenzo Insigne La Gazzetta dello Sport. "Per mezzora non dispiace, ma poi si blocca letteralmente. E Addio", è la considerazione del Corriere dello Sport. Capitan Insigne, lo dicono tutti, contro il Genoa non è riuscito a trascinare il suo Napoli fuori dalla crisi, offrendo una prestazione insufficiente e finendo anche per essere sostituito dopo appena un'ora di gioco.

Questi tutti i voti di Insigne:

La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5 Tuttosport: 5 TuttoNapoli: 5