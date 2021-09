Insigne, che elogi: "Cuore da capitano, colpi da fuoriclasse. Trasforma l'acqua in assist"

Lorenzo Insigne non sarà andato a segno contro la Samp ma il lavoro per la squadra è eccezionale e i due assist sono una doppia ciliegina sull'ennesima torta squisita. Per la Gazzetta "continua il periodo in cui trasforma l'acqua in azioni da gol" mentre Il Corriere dello Sport scrive "due assist intorno al sacrificio delle coperture". Per Tuttosport è "decisivo sui primi due gol" mentre il Mattino aggiunge che ha "un cuore gigantesco" perché va in su e in giù senza badare alla posizione. TuttoNapoli scrive che "manda in porta Osimhen in più occasioni con una naturalezza incredibile". Infine TMW utilizza tre parole per definire la sua prestazione: "Fuoriclasse, intelligente, capitano".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7