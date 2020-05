Insigne come Gabbani: all'Eurovision Goal Contest è stato scelto come rappresentante dell'Italia

Nasce Eurovision Goal Contest, promosso dalla BBC, un format online in cui scegliere i gol più belli in eurovisione. Per l'Italia è stato scelto Insigne, paragonato a Francesco Gabbani: sarà lui a rappresentare gli azzurri. Il collage del video di 4 minuti ripropone la sua prodezza in Nazionale contro la Bosnia dell'11 giugno 2019. La concorrenza, scrive il Corriere dello Sport, è tanta: da Lewandowski a Bale, da Modrid al suo ex compagno Hamsik. Sabato ci sarà la finalissima.