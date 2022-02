Insigne, dopo i fischi del Maradona il colloquio con Mancini: fiducia ribadita per gli spareggi

I fischi che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Lorenzo Insigne contro il Barcellona sono arrivati anche all'orecchio di Roberto Mancini

I fischi che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Lorenzo Insigne contro il Barcellona sono arrivati anche all'orecchio di Roberto Mancini, che giovedì sera era in tribuna al Maradona per assistere al match tra il Napoli e i blaugrana. Il c.t. azzurro - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - ha voluto prontamente ribadire al ragazzo la propria fiducia: del resto, manca meno di un mese all'appuntamento cruciale dei play-off per i Mondiali, dai quali dipenderanno le sorti del prosieguo della sua gestione sulla panchina della Nazionale. Ecco perché il tecnico di Jesi avrà bisogno del miglior Insigne per inseguire il pass qualificazione.