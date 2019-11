Insigne e Fabian alle prese coi rispettivi infortunati: condizioni da valutare per Liverpool

Lorenzo Insigne ha rimediato una botta al gomito nel match di ieri contro il Milan, nel corso del quale è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Nulla di grave però, anche se bisognerà verificare le sue condizioni per il Liverpool. E lo stesso discorso vale per Fabian Ruiz, tenuto fuori dalla partita di San Siro per un problema muscolare. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.