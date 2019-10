Insigne, è il momento del riscatto: prima la Nazionale, poi dovrà riprendersi il Napoli

Un gol ogni partita e mezza, circa. Non è il peggior bottino della carriera di Lorenzo Insigne, ma quest'avvio di stagione è stato comunque tribolato. Come scrive Il Mattino, però, adesso c'è la possibilità di riscatto per il capitano azzurro: prima dovrà conquistare la qualificazione a Euro2020 con la Nazionale e poi, rinfrancato dovesse ottenerla, sarà tempo di riprendersi il Napoli per accorciare le distanze dalla Juventus capolista e ipotecare il passaggio del turno in Champions League già nella prima sfida col Salisburgo.