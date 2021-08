Insigne-ADL: è il giorno del primo incontro dopo Napoli-Verona

Come scrive Il Mattino, oggi riprenderà la preparazione del Napoli a Castel di Sangro: primo allenamento per Meret, Di Lorenzo e Insigne, quest'ultimo che avrà in ritiro il primo contatto diretto col presidente De Laurentiis, occasione per parlare del rinnovo. Quanto alle uscite, il club azzurro attende le prossime mosse su Ounas (in Italia interessa al Monza), Luperto (piace all'Empoli), Tutino (vicino al Parma) e Machach.