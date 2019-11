Insigne, il Milan porta bene: sei gol in carriera e la metà a San Siro

I numeri sono dalla parte di Lorenzo Insigne per la partita di oggi pomeriggio contro il Milan. Fin qui in campionato il capitano del Napoli ha fatto fatica, ma è apparso rigenerato in Nazionale e poi il rossonero gli porta bene. Al Milan, sua vittima preferita, ha segnato sei gol di cui tre realizzati a San Siro. Meglio di lui hanno fatto solo Berardi e Dybala. Nelle ultime due vittorie del Napoli al Meazza c'è la firma del numero 24, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.