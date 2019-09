Insigne in dubbio, Ancelotti pensa al sostituto: possibilità per Younes

Situazione in attacco da monitorare per Carlo Ancelotti in vista della sfida alla Sampdoria. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, con Lorenzo Insigne alle prese con un fastidio muscolare il tecnico starebbe pensando ad Amin Younes nella posizione di esterno sinistro, con l’ex Ajax che si candida dunque per una maglia da titolare contro la squadra di Di Francesco.