Insigne in forte dubbio per la Samp: Ancelotti non vuole correre il rischio ricaduta

Lorenzo Insigne è in forte dubbio per la gara di sabato 14 settembre con la Sampdoria alla ripresa del campionato. L'edizione odierna de Il Mattino, infatti, fa sapere che il Napoli e Ancelotti non vogliono correre rischi dopo l'affaticamento muscolare rimediato con la Juve, il principale è una ricaduta come già accaduto lo scorso inverno. Insigne rispetterà per una settimana una tabella di lavoro personalizzato e Ancelotti, di comune accordo con lo staff medico, valuterà i progressi. Ma la Samp, a questo punto, è a rischio. Questo, per esserci tre giorni dopo per l'esordio europeo col Liverpool.