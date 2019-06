Insigne, l'Atletico lo tenta: ADL non ascolta offerte inferiori ai 65 mln

Raiola tiene in caldo, molto in caldo, la pista che porta Lorenzo Insigne all'Atletico Madrid. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come De Lauarentiis aspetta un'offerta da 65 milioni per liberare il suo capitano. I colchoneros lo tentano - si legge sul quotidiano - magari a Insigne piacerebbe il prolungamento di un'altra stagione per essere spronato a restare. Ma il presidente De Laurentiis non vuole fare questo passo né lo ritiene necessario, visto che il rinnovo è di due anni fa e che nell'ultima stagione non ha certo brillato con la maglia azzurra.