Insigne, la Nazionale porta sorrisi. Ora deve imporsi anche nel Napoli

Sorrisi dalla Bosnia. È questa la cartolina che ha spedito Lorenzo Insigne al Napoli e ai napoletani. L’attaccante azzurro è stato protagonista della sfida vinta dall’Italia a casa di Dzeko e Pjanic. Ha giocato molto bene e ha anche segnato il secondo gol. Una gioia immensa, dunque, che ha fatto ritrovare un po’ di serenità al giocatore simbolo in questo momento del Napoli in declino. Lorenzo, infatti, è stato individuato come il capopopolo dell’ammutinamento nella notte Champions. E per forza di cose è finito nel mirino della critica e dei tifosi. Ancora una volta la sua gente se l’è presa con lui e lo ha fischiato sia nell’allenamento a porte aperte e sia nella sfida pareggiata con il Genoa al San Paolo. La sosta è arrivata al momento giusto perché gli ha permesso di andare in Nazionale dove ha trovato come detto la gloria con una bella prestazione e il gol. A quanto pare la tranquillità della gestione Mancini, il modulo che lo mette in condizioni di rendere al massimo e il mancato peso della fascia di capitano lo hanno aiutato non poco. Questo non vuol dire che nel Napoli non si impegna o gli costa fare il capitano, sta di fatto, però, che in Nazionale è un altro Insigne.

CERCASI LA SVOLTA. Domani l’Italia va a caccia della decima vittoria su dieci della fase di qualificazione ad Euro 2020. L’avversaria è l’Armenia. Non si sa se Insigne giocherà. Di sicuro da martedì il Magnifico dovrà tornare alla base con la testa sgombra da ogni problema per poter dare un contributo eccellente anche alla causa della sua squadra. Sabato si andrà al Meazza per una sfida contro il Milan che è già decisiva in termini di classifica ma anche per permettere ad Ancelotti di non finire ancora di più sulla gogna. Insigne dovrà sfruttare il momento azzurro Italia per dare una svolta alla sua stagione e a quella del Napoli. Sperando che al suo rientro ci sia un modulo diverso. Cioè quel 4-3-3 che lo esalta molto di più del 4-4-2. Sarà fondamentale, però, trovare la serenità giusta per andare avanti. Sarebbe deleterio rimanere ognuno sui propri passi. Lui da capitano dovrà cercare di convincere i compagni e la società a fare pace. Magari tenendo anche una conferenza stampa dove poter chiedere scusa ai tifosi per ciò che è successo. Con la promessa di impegnarsi al massimo per cambiare il corso di una stagione che si sta avviando verso il fallimento. Ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere. Il gruppo è forte e non può essere quello che ha pareggiato con il Genoa. Insigne deve capire che lui è il punto di riferimento del gruppo e a 28 anni non può più sbagliare a livello di responsabilità. Di sicuro è diventato di nuovo il capro espiatorio del caos che è successo. Ma lo sapeva che sarebbe andata a finire così. L’unico modo per poter ritrovare anche nel Napoli il sorriso è giocare bene ma soprattutto vincere. Magari con un suo gol così come è successo venerdì sera contro la Bosnia.