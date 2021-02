Insigne, la notte del riscatto: "Da vero capitano, torna sul dischetto e rompe la maledizione"

Dopo tre rigori sbagliati contro la Juventus, Lorenzo Insigne ieri ha avuto la personalità di prendersi di nuovo il pallone e presentarsi dal dischetto. Esecuzione perfetta, gol numero 100 in azzurro e soprattutto decisivo per la vittoria. E dai quotidiani piovono 7 per il capitano del Napoli: "Quella palla pesava tanti chili, dato il precedente. Folletto e folleggiante", scrive La Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport, stesso voto, scrive che "Le lacrime di Supercoppa diventano baci di San Valentino". Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera: "Torna sul dischetto, come deve fare un capitano, e rompe la maledizione".

I VOTI DI INSIGNE

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7