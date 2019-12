Insigne non segna al San Paolo su azione da febbraio, Gazzetta: "Non a caso l'ultima senza fascia..."

La partita con il Bologna sarà un esame importante per il Napoli e, ancor di più, per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è sempre tra i più bersagliati dai tifosi, a maggior ragione in quest'ultimo periodo di caos. E, davanti alla propria gente, s'è bloccato: non segna su azione addirittura da febbraio, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport:

"Era di maggio, l’ultima volta che Lorenzo Insigne segnava al San Paolo. In questa stagione 4 reti, ma tutte in trasferta: Firenze (2), Lecce e Salisburgo. E in quel maggio Insigne segnò al 90’ su rigore il gol vincente al Cagliari. Per ritrovare un gol casalingo su azione bisogna tornare indietro addirittura al 2 febbraio, contro la Sampdoria: statisticamente la gara dell’addio di Hamsik, dunque l’ultima senza quella fascia di capitano che tanto pesa. E forse non è nemmeno un caso visto le traversie che Lorenzinho continua a somatizzare ogni volta che gioca davanti alla sua (intransigente) tifoseria".