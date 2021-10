Insigne, nuovo incontro per il rinnovo: ipotesi 'due stipendi'

"Insigne-Napoli: nuovo incontro per il rinnovo. Ipotesi 'due stipendi'" scrive Il Mattino oggi in edicola. Spazio al futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Dopo il primo contatto in questi giorni, l'agente del giocatore e ADL si sono dati appuntamento a metà di questa settimana per un altro incontro. Di cifre, nell'aperitivo di giovedì, ancora non si è parlato. De Laurentiis ha solo voluto sapere se già c'erano intese con altri club. Inoltre il presidente ha illustrato la situazione: vuole abbattere il monte ingaggi per portarlo a 70-75 milioni. Il capitano non vuole essere l'unico a far sacrifici ma sicuramente dovrà essere il primo. Tanti gli argomenti di discussione. Diventa fondamentale il ritorno in Champions e per questo motivo l'idea attorno a cui lavorare è quello di ipotizzare due diversi stipendi, a secondo se si arriva o meno in Champions.