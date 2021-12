Insigne positivo e il rinnovo resta un rebus: non è stato trovato punto d'incontro

È già finito il 2021 di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è risultato positivo al Covid-19 e ha già iniziato l'isolamento nella sua abitazione, in attesa di poter riprendere gli allenamenti non appena tornerà negativo. Un periodo no per il capitano azzurro - sottolinea Il Mattino -, che era stato costretto a saltare anche la sfida contro il Milan per un fastidio al polpaccio.

La speranza è ovviamente quella di riaverlo il 6 gennaio, quando i campani affronteranno una partita per nulla banale, contro i rivali storici della Juventus. Il rinnovo, intanto, resta un rebus: il punto d'incontro tra i desiderata di Lorenzo, in scadenza nel 2022, e l'offerta del club partenopeo, non è ancora stato trovato.