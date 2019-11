Insigne promosso dai quotidiani: "Corre tanto, sbaglia e ispira Lozano. Sfiora gol alla Maradona"

Grande prova di Lorenzo Insigne col Salisburgo. Qualche errore di troppo sotto porta, vero, ma ha cucito il gioco creando diversi pericoli. Voto 7 su La Gazzetta dello Sport, per cui è il migliore in campo: "Corre tanto e perde lucidità al tiro. Trova gli spazi per attaccare e dà l’assist a Lozano. Tenta un gol alla Maradona: palo".

Voto 6 per Il Mattino: "Prende parte alla sagra dell'errore sotto porta: in certi momenti assatanato, in altri distratto. È il più attivo, con diversi passaggi chiave, un assist per Callejon e un tocco sotto porta che non entra per centimetri. Prende la traversa al 72'. Si interstardisce nel tiro a giro ma è l'indole dell'attaccante".

Voto 6.5 sul Corriere dello Sport: "Ci prova in tutti i modi e insegue il gol, ma prima Coronel e poi la mira e la traversa sono avversari molto duri. Il capitano, però, non s'abbatte: cerca affondi e duelli e ispira Lozano. Vivo".