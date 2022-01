"Insigne può andar via a gennaio": il Mattino non esclude addio immediato

La firma di Lorenzo Insigne con il Toronto è "l'ultimo atto di una storia dal finale scontato". L'esterno di Frattamaggiore guadagnerà una decina di milioni per i prossimi cinque anni. "E adesso?", si interroga l'edizione odierna de Il Mattino, che scrive: "Non c'è bisogno di una proposta indecente: se il Toronto vuole davvero, Insigne può andar via già a gennaio. E non è detto che non avvenga".

Nessun muro verrà alzato da De Laurentiis - sottolinea il quotidiano -: nel caso in cui Bill Manning, patron del club canadese, alzasse la cornetta per anticipare l'arrivo del suo nuovo fantasista, se ne potrebbe parlare. Anche perché la MLS prenderà il via il prossimo 26 febbraio. Insigne, ad ogni modo, sarà tra i convocati per la Juve, e dovrebbe anche partire dall'inizio. A patto ovviamente che si giochi.