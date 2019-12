Insigne può tornare a sorridere: con Gattuso tornerà tatticamente felice

Dopo la palpabile tensione con Carlo Ancelotti, anche per questioni tattiche, con Gennaro Gattuso in panchina Lorenzo Insigne può tornare a sorridere. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, nel 4-3-3 del tecnico calabrese il capitano azzurro è tornato nella posizione prediletta e ora non dovrà fare altro che tornare a giocare a memoria, con leggerezza, cercando di non pensare ai fischi del San Paolo e alle critiche della gente.