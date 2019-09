Insigne sugli attaccanti più forti del campionato: "Dico Immobile e Dzeko, li ho al Fantacalcio"

Chi sono gli attaccanti più forti della serie A? La domanda è stata posta a Lorenzo Insigne dai colleghi de 'Il Mattino', con il capitano azzurro che ha così risposto: "Dico Immobile, a parte il fatto che siamo grandi amici, perché come bomber è veramente straordinario, la butta sempre dentro in tutte le occasioni. E a me piace molto Dzeko perché aiuta tanto la squadra e sa giocare molto bene al calcio: li ho tutti e due al Fantacalcio".