Insigne sui nuovi acquisti: "Impressionato da Elmas! Di Lorenzo tra i migliori in A, Lozano ci darà profondità"

Qual è il pensiero di Lorenzo Insigne sui nuovi acquisti in casa Napoli? Il capitano azzurro risponde così nella sua lunga intervista concessa a 'Il Mattino': "Llorente è bravo a tenere la palla e a far salire la squadra, Lozano dà la profondità, Manolas viene da grandi stagioni con la Roma, Elmas non lo conoscevo e vedendolo mi ha impressionato subito, perché ha tante qualità ed è giovane. E Di Lorenzo l'anno scorso è stato uno dei terzini più forti della serie A e lo sta dimostrando anche con noi giocando bene le prime tre partite"

