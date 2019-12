Insigne torna sul campo del Sassuolo: lì mostrò il primo segnale di malessere

Fu proprio dopo un Sassuolo-Napoli, in quel di Reggio Emilia, che si ebbe la prima prova dell'esistenza di alcuni problemi tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti e, di conseguenza, tra il capitano azzurro e l'ambiente Napoli che spesso l'ha criticato. Era il 10 marzo scorso, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Un segnale chiaro del suo malessere, di una situazione che divenne anche contrasto con Ancelotti il mese dopo per la sostituzione contro l’Arsenal. Da quei momenti bui si è provato sempre a ripartire , ma i risultati sono stati deludenti per tutti".