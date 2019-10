Insigne un fantasma, i quotidiani lo bocciano: "Dov'è finito il suo talento?"

"Il mistero della domenica. Dove è finito non solo il talento, ma anche quella voracità che può aiutare? È un fantasma che si aggira e che talvolta è persino egoista". Il Corriere dello Sport scrive così di Lorenzo Insigne, bocciato con un 5 in pagella. Voti dello stesso tenore per il capitano azzurro anche sugli altri quotidiani.

Tuttosport 5.5: "Prova subito ad inventare qualcosa di speciale, come quel taglio da trenta metri (24') che per poco non viene sfruttato da Ruiz. Poi però con il passare dei minuti cala e Ancelotti lo cambia".

Repubblica 5: "Restituito alla comfort zone sulla sinistra, delude".

Gazzetta dello Sport 5: "Avrà ragione Ancelotti a tenerlo fuori. Non è brillante".