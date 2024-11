Insostituibile McTominay: c'è un motivo se Conte non lo toglie mai

Scott McTominay è uno di quei calciatori a cui Antonio Conte non rinuncia praticamente mai, né dall'inizio né lo sostituisce a partita in corso. Il motivo lo spiega Il Mattino: "C'è anche una particolare propensione offensiva ed un naturale istinto del gol che lo rendono quasi indispensabile nello scacchiere di Conte.

La sue caratteristiche di incursore lo hanno fatto balzare ai vertici della classifica di gradimento del tecnico del Napoli. Non è un caso che nelle sue prime 11 presenze con il Napoli abbia già messo a segno 3 reti con due assist (tra campionato e coppa Italia). Niente male per una «mezzala». Niente di nuovo per Scott".