Inter, assenza in attacco per Inzaghi: Arnautovic salterà il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Napoli per Arnautovic. L'infortunio di Marko Arnautovic, il secondo in stagione dopo quello rimediato in casa dell'Empoli, complica ancora i piani di Inzaghi in attacco. A disposizione del tecnico restano ora Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez: uno scenario che, secondo Tuttosport, spinge i nerazzurri a ragionare su un quinto attaccante per la prossima stagione.

L'austriaco oggi si sottoporrà agli esami, ma sarà certamente out con Atletico Madrid e Napoli: la speranza di Inzaghi è di ritrovarlo dopo la sosta per le nazionali, con Inter-Empoli in programma la sera di Pasquetta