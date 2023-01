Inter bestia nera: ultima vittoria fuori nel 2017 e 4 ko di fila in campionato

La squadra di Spalletti, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, non vince a Milano contro l’Inter da cinque anni e mezzo

Storicamente, nel recente passato, è dura per il Napoli contro l'Inter. La squadra di Spalletti, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, non vince a Milano contro l’Inter da cinque anni e mezzo e ha incassato in campionato quattro sconfitte consecutive. L’unica eccezione riguarda la Coppa Italia: a febbraio 2020 il Napoli espugnò San Siro con un gol di Fabian Ruiz nella semifinale d’andata. Un motivo in più domani per fare bottino pieno e confermarsi ai vertici.