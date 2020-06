Inter, col Napoli penalty dopo il 90' in caso di parità: ecco i rigoristi scelti da Conte

Da ieri è ufficiale: la Coppa Italia, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si deciderà direttamente ai rigori. Questo vale sia per le semifinali che si giocheranno nei prossimi giorni, sia per la finalissima. Il Corriere dello Sport svela le strategie dell'Inter che riparte da Lautaro e Lukaku, rigoristi a turno nel corso dell'attuale stagione. Oltre loro, anche Eriksen è uno che dal dischetto non si fa pregare, soprattutto nell'esperienza in Nazionale. Insieme a loro tre, Conte potrà scegliere i restanti rigoristi tra Brozovic, Candreva, Barella e Skriniar, che ai tempi dello Zilina giocava a centrocampo battendo spesso i penalty.