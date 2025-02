Inter fortunata, Gazzetta ammette: "Che fatica, squadra stanca verso Napoli"

Vittoria soffertissima dell'Inter che crea pochissimo, chiude il primo tempo senza tiri in porta, nella ripresa sembra subire ancora di più il Genoa prima del gol in mischia di Lautaro. Intanto, però, i nerazzurri si portano al primo posto in classifica mettendo pressione al Napoli impegnato a Como. Ne scrive quest'oggi anche la Gazzetta dello Sport: "Sorpasso per una notte, ma che fatica. Inter 57, Napoli 56, prima volta in solitario dalla terza giornata. Sorpasso e Lautaro sono le note veramente memorabili di questo 1-0, oltre al ringiovanito e insuperabile Acerbi. Il resto non può esaltare Inzaghi. Tre punti voluti, strappati con l'orgoglio.

Non è la miglior Inter quella che si avvia allo scontro diretto con il Napoli: vediamo oggi se il Como sarà disponibile al contro-sorpasso o continuerà a sorprendere. Stanchi alla meta? Stanca l'Inter lo sembra di sicuro. Può darsi sia un discorso legato ai carichi di lavoro, la stagione entra nella fase cruciale tra campionato, Champions e Coppa Italia, più Mondiale, quattro obiettivi e al momento nessuno giù dalla torre. Inter stanca come nel secondo tempo piatto contro la Juve".