Inter-Juve: il mistero dell’audio sparito

Il Mattino, in edicola, torna sull'audio non pervenuto del secondo giallo di Pjanic in quell'Inter-Juventus 2018 che decise in pratica lo scudetto per i bianconeri. La registrazione completa - dice Luca Borrelli, manager di Hawk-Eye - viene conservata nell'hard disk del server della sala Var fino al successivo utilizzo dei macchinari. La gara successiva è Milan-Verona, 5 maggio, dunque fino a quel giorno era tutto lì.

Poi alcune spiegazioni tecniche e una specifica: avendo il disco audio una minore capienza, a ogni match devono per forza procedere alla formattazione. Ma questa storia ora è una storia che gli arbitri Orsato, Rizzoli e Valeri hanno portato in Tribunale ed è quindi divenuta una storia di sequestri, interrogatori, acquisizione di dvd. E di richieste di risarcimento di danni. Pertanto ci sarà una sentenza che dirà qualcosa in più di quel che accadde.