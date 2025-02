Inter, Marotta chiama a raccolta il gruppo: il discorso ha riguardato anche il Napoli

vedi letture

Oggi La Gazzetta dello Sport mette in evidenza l'importanza del discorso tenuto da Beppe Marotta alla squadra dopo il pranzo con Simone Inzaghi. È raro che il presidente dell'Inter si rivolga all'intero gruppo, ma dopo la sconfitta di Torino, Marotta ha sentito la necessità di motivare i giocatori e lo staff tecnico. L’ultima occasione simile risale al ritorno a Milano dopo la delusione di Riad, prima della trasferta di Venezia.

Marotta ha chiarito che non si trattava di un processo, né di puntare il dito. Il suo intervento mirava a sostenere l'allenatore e la squadra, con un messaggio chiaro: fiducia, motivazione e richiamo. Ha voluto trasmettere una fiducia totale nei confronti dei giocatori e della proprietà che rappresenta. Inoltre, ha spronato la squadra, sottolineando che le potenzialità del gruppo non sono in discussione, come dimostrato dal buon primo tempo giocato a Torino.

Il focus del suo discorso è stato sulla cruciale sfida contro il Napoli, definita da Marotta come "la madre di tutte le partite" e un momento decisivo per la gestione delle settimane a venire. L'Inter è pronta a dare il massimo in questa fondamentale occasione.