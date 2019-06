Invitati, canzoni e menù: i retroscena della festa di Ancelotti. I Dela e Gattuso al tavolo con Carlo

Festa in anticipo ieri per Carlo Ancelotti che il 10 giugno compirà 60 anni ma che ha deciso di festeggiare in anticipo con amici e famiglia a Capri prima di partire per il Canada. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela alcuni retroscena della serata.

INVITATI E MENÚ - Al ristorante “Mammà” erano più di 100 gli invitati. “Lo chef Salvatore La Ragione ha concordato l’intero menu della serata proprio con il festeggiato, un esperto di cucina che ha imparato ad apprezzare le raffinatezze della cucina partenopea”, si legge sulla rosea che rivela anche alcune delle prelibatezze servite ieri sera: minestra di mare, gnocchi con le vongole, oltre a una selezione di alta qualità di crudi di mare, come antipasti, e un buffet di dolci per tutti i palati.

GATTUSO, I TAVOLI E LE CANZONI - La rosea svela anche la composizione dei tavoli: nel tavolo dei festeggiati oltre alla compagna Mariann e ai figli, anche i De Laurentiis e l’amico Rino Gattuso. “ Carlo ha ringraziato tutti i convenuti in maniera accorata. Poi la serata, dopo la cena, è scivolata via con grande divertimento di tutti. Lo stesso Ancelotti, microfono alla mano, si è cimentato nel canto, una delle sue grandi passioni”, conclude la rosea.