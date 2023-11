Inzaghi fa 100 panchine in A, da Salerno: "Vuole festeggiare vincendo il derby"

Traguardo importante a livello personale oggi per Filippo Inzaghi che contro il Napoli raggiungerà festeggerà la centesima panchina in massima serie.

Traguardo importante a livello personale oggi per Filippo Inzaghi che contro il Napoli raggiungerà festeggerà la centesima panchina in massima serie. Giorno speciale, dunque, per il tecnico granata, che, con 22 vittorie a fronte di 34 pareggi e 43 sconfitte, viaggia a una media punti di 1,01 a partita in Serie A.

Il trainer piacentino è, però, intenzionato a migliorare il suo score sulla panchina granata a partire già dall'attesissimo derby di quest'oggi, la cornice perfetta - sottolineano i colleghi di Tuttosalernitana.com - per festeggiare l'importante traguardo e regalare il primo successo in campionato a una Salernitana rinvigorita dal passaggio del turno in Coppa Italia.