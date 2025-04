Inzaghi non farà turnover per il Bayern, Gazzetta: "Vuole azzannare lo Scudetto!"

C'è il Bayern tra pochi giorni, ma Simone Inzaghi non vuole e non può fare calcoli con il Napoli che dista pochi punti. Il tecnico dell'Inter quest'oggi al Tardini schiererà l'Inter migliore al netto degli infortuni. In attacco, quindi, spazio al ritorno di Lautaro Martinez al fianco di Marcus Thuram, come scrive anche la Gazzetta dello Sport:

"La coppia dei sogni interisti dovrebbe rivedersi insieme dall'inizio, un po' a sorpresa visto che martedì bisognerà arrivare riposati in Baviera. Anche Simone Inzaghi, però, ha una sua gerarchia da difendere e non vuole fare calcoli: è questo, non altri, il momento in cui azzannare il campionato. Insomma, nonostante il Bayern in arrivo, vietato risparmiarsi al Tardini, anzi va schierato l'attacco migliore della casa: il 10 argentino, recuperato dopo l'infortunio in nazionale, e il 9 francese, alla terza da titolare in meno di una settimana".