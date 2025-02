Inzaghi rischia! Gazzetta: "Oggi schiererà i 3 diffidati, a riposo un big"

vedi letture

Simone Inzaghi schiererà tutti e tre i titolarissimi in diffida nella sfida contro il Genoa. Ad assicurarlo è la Gazzetta dello Sport, raccontando che per il tecnico dell'Inter battere il Genoa stasera è essenziale tanto quanto fare punti tra una settimana al Maradona contro il Napoli: "E allora Bastoni, Barella e Mkhitaryan, tutti a rischio squalifica in caso di ammonizione, salvo sorprese dell’ultima ora saranno in campo".

La piccola grande rivoluzione Inzaghi la farà in regia: "Asllani è stato provato ieri in allenamento davanti alla difesa e con ogni probabilità sarà lui a guidare il centrocampo dell’Inter, con Calhanoglu in panchina. La scelta di Inzaghi, questa sì, è orientata alla super sfida di sabato prossimo a Napoli: il turco è ancora lontano dal top della condizione e con il Genoa rifiaterà, per presentarsi al meglio allo scontro al vertice. Niente turnover invece tra difesa e fasce: al netto del debutto in A di Martinez in porta, Acerbi guiderà il trio con Pavard e Bastoni mentre Dumfries e Dimarco spingeranno sugli esterni".